Tom Hanks ile Rita Wilson'ın oğlu Chet: Bana realite şovu yasakladılar

Rap şarkıcısı; "Tipik realite şovlarla ilgili olarak ailem bana 'Kesinlikle realite TV yok' dedi. Bu yeni program gündeme geldiğinde bunu tartıştık ve herkes aynı fikirdeydi. Hepimiz bunun benim için gerçekten harika bir fırsat olabileceği konusunda hemfikirdik ve mükemmeldi. Çok destek oldular" dedi.