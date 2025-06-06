Tom Cruise aksiyon sahnesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Ajan 'Ethan Hunt'ı canlandırdığı 1996'dan beri Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike' serisinde dünyayı tekrar tekrar kurtarırken izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ünlü aksiyon yıldızı, bugüne dek hiç tehlikeli hareketlerden sakınmadı, dublör kullanmayarak en riskli sahnelerde bile kendi rol aldı. 62 yaşındaki Cruise'un 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'daki performansı, ona bir Guinness Dünya Rekoru kazandırdı.

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'Görevimiz Tehlike' film serisinin son halkası olan 'Son Hesaplaşma'nın çekimleri sırasında uçak sahnesini çekerken 16 kez paraşütle atlayarak bir ilke imza attı.

Cruise, 16 kez atlayarak 'Yanan paraşütle en çok atlayış' yapan kişi ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Sahne esnasında Cruise'un paraşütü 16 kez alev aldı.

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Guinness Dünya Rekorları baş editörü Craig Glenday; "Tom sadece aksiyon kahramanlarını canlandırmıyor, o bir aksiyon kahramanı! Başarısının büyük bir kısmı, özgünlüğe ve başrol oyuncusunun yapabileceklerinin sınırlarını zorlamaya olan mutlak odaklanmasından kaynaklanıyor" dedi.

Tom Cruise, rekor kırdığı sahnenin çekim videosunu paylaştı. Görüntülerde, paraşütle atlamadan önce ekibe; "Eğer paraşüt yanarken bükülürse, dönmeye başlarım ve yanarım. Bükülmeden kurtulmam ve sonra 10 saniye içinde paraşütün tutuşması gerekiyor. Gerçekten dikkatli davranacağım. Risk almaya gerek yok. Tabii ki hiç risk almıyoruz" diyor.

Ateşli atlayışın daha yakın bir çekimini elde etmek için Tom Cruise vücuduna bir kamera düzeneği takıldı. REKLAM Tom Cruise, filmlerinde en tehlikeli sahnelerde dahi dublör kullanmamasıyla tanınıyor. Cruise, bir röportajında filmdeki akrobasi gösterilerine nasıl hazırlandığını anlatırken; "Aslında devasa bir kahvaltı yapıyorum. Gereken enerji miktarını alıyorum. O kanatta yürüme sahnesi için çok sıkı antrenman yapıyorum. Sosis ve neredeyse bir düzine yumurta, pastırma, tost yiyorum, kahve ve sıvı içiyorum" demişti. Uzun süredir devam eden film serisi ve kariyeri hakkında her zaman minnettarlık duyduğunu söyleyen Tom Cruise; "Film yapmayı seviyorum. Yaptığım şey, iş değil. Yaptığım şey, kendimi ortaya koymak" ifadesini kullanmıştı.