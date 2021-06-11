"İKİNCİ TEPKİSİ BİRAZ FARKLIYDI"

"Efehan da ağabey oldu. Tepkileri ne oldu?" sorusunu cevaplayan ünlü oyuncu, "Dün ilk olarak sevmek istedi ama bugün ikinci tepkisi biraz farklıydı" dedi.

Almeda Abazi ise, "Alina ağlamaya başlayınca o da ağladı. Ne anlama geldiğini çözemedik" şeklinde konuştu.