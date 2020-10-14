Yeni dizisinin çekimlerinin devam ettiğini belirten oyuncu, şunları söyledi:

Her şey güzel gidiyor. 2-3 günlük bir boşluğum oldu, ben de İstanbul'a geldim. Oğlumu gördüm ve burada yapmam gereken bazı işleri hallettim.

Nusret'le uzun zamandır görüşemiyorduk, onu görmeye geldim. O da çok yoğun ve sürekli yurt dışında. Onunla iki lafın belini kırdık.