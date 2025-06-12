Geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da evlenen oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, şu sıralar ilk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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KARNI BURNUNDA

Tolga Sarıtaş ile erkek çocuklarını bekleyen Zeynep Mayruk'tan hamilelik pozu geldi. Eylül sonu gibi oğlunu kucağına alacak olan Mayruk'un karnının iyice büyüdüğü görüldü.

DOĞUM İSTANBUL'DA

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada doğumun İstanbul'da olacağını söyleyen Tolga Sarıtaş; "Her şey yolunda. Heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İyiyiz keyfimiz yerinde" demişti.