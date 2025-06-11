Geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de nikâh masasına oturan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, şu sıralar ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Tolga Sarıtaş Bebek'te objektiflere yansıdı. Şu sıralar ilk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Tolga Sarıtaş samimi açıklamalarda bulundu.

Doğumun İstanbul'da olacağını söyleyen oyuncu, "Her şey yolunda. Heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İyiyiz keyfimiz yerinde" dedi.