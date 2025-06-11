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        Haberler Objektife Takılanlar Tolga Sarıtaş'ın babalık heyecanı: Doğum eylül sonunda İstanbul'da - Magazin haberleri

        Tolga Sarıtaş'ın babalık heyecanı: Doğum eylül sonunda

        Zeynep Mayruk ile ilk çocuklarını bekleyen Tolga Sarıtaş, oğlunun İstanbul'da dünyaya geleceğini açıkladı. Sarıtaş, "Her şey yolunda. Heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:43
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        "Doğum eylül sonunda"
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        Geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de nikâh masasına oturan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, şu sıralar ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Tolga Sarıtaş Bebek'te objektiflere yansıdı. Şu sıralar ilk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Tolga Sarıtaş samimi açıklamalarda bulundu.

        Doğumun İstanbul'da olacağını söyleyen oyuncu, "Her şey yolunda. Heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İyiyiz keyfimiz yerinde" dedi.

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        #Tolga Sarıtaş
        #Zeynep Mayruk

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