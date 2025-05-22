TOKİ başvurusu başladı mı? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvrusu ne zaman ve nasıl yapılır?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, düşük gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için yeni bir sosyal konut hamlesi başlattı. Bakan Murat Kurum'un duyurduğu projeyle, Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek 250 bin konut, uygun fiyatlarla ve esnek ödeme seçenekleriyle halkın erişimine sunulacak. Peki, TOKİ tarafından hayata geçirilecek bu dev sosyal konut projesine başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler ve ödeme planına dair detaylar açıklandı mı? İşte merak edilenler...
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TOKİ'nin 250 bin konutluk dev projesiyle ilgili başvuru detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. 81 ili kapsayan bu büyük sosyal konut hamlesi, çevre dostu yapısıyla dikkat çekiyor. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinde tüm yapılar sıfır atık uyumlu olacak; enerji verimliliği ve iklim dostu malzeme kullanımı ön planda tutulacak. Ayrıca projelerde yenilenebilir enerji sistemlerine de yer verilecek. Peki, TOKİ sosyal konut projesine başvurular ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilecek, ödeme koşulları belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler…
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TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLAR NELER?
TOKİ, yeni konut projeleri kapsamında konut inşaatı, altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemelerine yönelik ihalelerine hız kesmeden devam ediyor.
7 Kasım’da başlayan ihale süreci, Haziran 2025’e kadar sürecek şekilde planlandı. Bu kapsamda, sosyal konut başvurularının da ihalelerin tamamlanmasının ardından, yani 2025 Haziran ayından sonra başlaması öngörülüyor.
Başvuru tarihleri, koşullar ve illere göre konut sayısı gibi detaylar netleştiğinde, bu bilgiler güncellenerek haberimizde yer alacaktır.
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TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI
Toki 250 bin konut projesi için başvurular alınmaya başladıktan sonra aşağıda yer alan "Başvuru Ekranı" kısmından başvuruda bulunabileceksiniz.
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81 İLİ KAPSAYACAK
Bu proje sayesinde dar gelirli vatandaşlar kolaylıkla ev sahip olabilecek. TOKİ 250 bin konut projesi, 81 ili kapsayacak. TOKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak"
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81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.
Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum’un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasa’daki "konut hakkının" vurgulandığı genelgede, ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ hükmü hatırlatıldı.