TOKİ başvurusu başladı mı? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvrusu ne zaman ve nasıl yapılır?

TOKİ'nin 250 bin konutluk dev projesiyle ilgili başvuru detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. 81 ili kapsayan bu büyük sosyal konut hamlesi, çevre dostu yapısıyla dikkat çekiyor. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesinde tüm yapılar sıfır atık uyumlu olacak; enerji verimliliği ve iklim dostu malzeme kullanımı ön planda tutulacak. Ayrıca projelerde yenilenebilir enerji sistemlerine de yer verilecek. Peki, TOKİ sosyal konut projesine başvurular ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilecek, ödeme koşulları belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler…