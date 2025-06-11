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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ arsa satışı ne zaman? TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak, ödeme planı açıklandı mı?

        TOKİ arsa satışı ne zaman? TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak, ödeme planı açıklandı mı?

        TOKİ arsa satışından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihini araştırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), toprak sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat sunuyor. Türkiye genelinde 41 ilde toplam 310 arsa, açık artırmaya çıkıyor. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman? TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak, ödeme planı açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 17:17 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:17
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        • 1

          TOKİ 41 ilde toplam 310 arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. Alıcıların belirlenen tutarda peşin ödeme yapması istenirken, kalan tutarın taksitle ödenebileceği belirtiliyor. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman, arsa satışı hangi illerde yapılacak, ödeme planı açıklandı mı?

        • 2

          TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

          Açık artırma toplantısı, Bilkent Otel Bilkent-Çankaya/Ankara, Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İstanbul adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet sitesi üzerinden 19-20 Haziran 2025 saat 10.30'da yapılacak.

          TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

          Katılımcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, 48 ay vade veya yüzde 40 peşin, 36 ay vade seçenekleri ile ödeyebilecek.

        • 3

          310 ARSA HANGİ İLDE YER ALIYOR?

          Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Denizli, Erzincan, Malatya, Samsun, Muş

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

          Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

          Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

          Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

          Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

          Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için ise 10.000.000-TL katılım teminatı ödenecek.

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