TOKİ arsa satıyor: 41 ilde 310 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 41 ilde yer alan toplam 310 arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. Alıcıların belirlenen tutarda peşin ödeme yapması istenirken, kalan tutarın taksitle ödenebileceği belirtiliyor. Peki, TOKİ'nin arsa satış müzayedesi ne zaman yapılacak, hangi şehirleri kapsayacak? İşte, sürece ilişkin tüm ayrıntılar ve önemli bilgiler...
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TOKİ, yurt genelinde 41 ilde bulunan toplam 310 arsayı satışa sunuyor. İki gün sürecek açık artırmalar, İstanbul’daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde eş zamanlı olarak düzenlenecek. Alıcılara iki farklı ödeme planı sunulurken aynı zamanda katılımcıların, satış teminatı da yatırmaları gerekecek. İşte, TOKİ’nin düzenleyeceği arsa satış müzayedesiyle ilgili tüm ayrıntılar...
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TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık artırma toplantısı, Bilkent Otel Bilkent-Çankaya/Ankara, Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İstanbul adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet sitesi üzerinden 19-20 Haziran 2025 saat 10.30'da yapılacak.
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TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
Katılımcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, 48 ay vade veya yüzde 40 peşin, 36 ay vade seçenekleri ile ödeyebilecek.
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KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için ise 10.000.000-TL katılım teminatı ödenecek.
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310 ARSA HANGİ İLDE YER ALIYOR?
Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Denizli, Erzincan, Malatya, Samsun, Muş