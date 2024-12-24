Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 51 ilde 607 arsa satışı saat kaçta başlıyor, müzayede nerede yapılacak, ödeme planı nedir, hangi iller var?

        TOKİ 51 ilde 607 arsa satıyor: Açık artırma saat kaçta başlıyor?

        TOKİ, 51 ilde toplam 607 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayedelerde, çevrim içi teklif verme seçeneği de bulunuyor. Gerçek ve tüzel kişilere açık olan açık artırmalara katılmak için katılım teminatının ödenmesi şart. Peki, hangi illerdeki arsalar satışa çıkacak? İşte, arsa satışlarıyla ilgili tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 09:32 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TOKİ, 51 farklı ilde toplam 607 arsa için satış sürecini başlatıyor. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satışlarda, alıcılar yüzde 25 peşinat ödedikten sonra kalan tutarı 24 ay vade ile ödeme imkanına sahip olacak. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek müzayede oturumlarına çevrim içi katılım da sağlanabilecek. Peki, TOKİ arsa satışları hangi tarihlerde yapılacak ve hangi illerdeki arsalar satışa sunulacak? İşte detaylar ve konuya dair merak edilen bilgiler...

        • 2

          TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

          TOKİ arsa satışı iki gün sürecek. Tarihler ve il dağılımları şöyle;

          24 Aralık 2024 saat 10.30: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.

        • 3

          25 Aralık 2024 saat 10.30: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.

        • 4

          TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

          Arsa satışı Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Adresler şöyle;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

          Açık artırmaya çevrim içi katılım da sğalanabilecek.

        • 5

          TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

          TOKİ, arsa satışı kapsamında alıcılara yüzde 25 peşin kalanını ise 24 ay vade ödeyebilecekleri bir ödeme planı sunuyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Performanstan işveren de sorumlu
        Performanstan işveren de sorumlu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk Anasayfa