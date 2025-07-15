TOKİ 47 ilde 508 konut ve iş yeri satışı ne zaman? TOKİ iş yeri ve konut satışı ödeme planı ve başvuru şartları belli mi?

TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE EV VE İŞ YERİ SATIŞI TARİHLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 47 ilde toplamda 508 iş yeri ve konut satışı açık artırma yöntemiyle 30-31 Temmuz günlerinde yapılacak. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda ve (www.emlakmuzayede.com.tr) adresinden gerçekleşecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMA İŞ YERİ VE KONUT SATIŞI ÖDEME PLANI

Açık artırmaya katılanlar yüzde 25 peşinat ve 72 aya varan vade oranları ile ev sahibi olabilecek. Yüde 30 peşinat 60 ay vade ve yüzde 15 peşinat 120 ay vade ile de iş yeri satın alınabilecek.

Konut satışı yapılacak iller:

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat.

İş yeri satışı yapılacak iller:

Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat.