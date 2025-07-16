Tabancanın ateş alması sonucu öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi
Giriş: 16.07.2025 - 00:15 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:15
Beykaya köyünde yaşayan Zeki Akbulut (59) ruhsatsız tabancasını kontrol ettiği sırada tabanca ateş aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Akbulut'un cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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