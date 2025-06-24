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        Haberler Gündem Tokat'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü - Güncel haberler

        Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 21:31 Güncelleme: 24.06.2025 - 21:31
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        Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
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        M.K. (21) yönetimindeki otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta oyun oynayan 3 yaşındaki Efe Yaşar'a çarptı.

        Ağır yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza sonrası fenalık geçiren otomobil sürücüsü M.K. hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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