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        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta Nasreddin Hoca şenleri | Son dakika haberleri

        Tokat'ta çocuklara yönelik Nasreddin Hoca Şenlikleri düzenlendi

        Tokat Belediyesi, 6-13 yaş arası çocuklara yönelik Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında etkinlik düzenledi. "Nasreddin Hoca ile Bir Gün" temalı programda, çocuklar hem eğlendi hem de kültürel mirası tanıma fırsatı buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:58
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        Tokat'ta Nasreddin Hoca Şenlikleri
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        Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında Tokat Belediyesi'nden 6-13 yaş arası çocuklara yönelik "Nasreddin Hoca ile Bir Gün" temalı etkinlik düzenlendi.

        Tokat Belediyesi Yağıbasan Medresesi Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirilen programda, çocuklar hem eğlendi hem de kültürel mirası tanıma fırsatı buldu.

        Etkinlikte, Nasreddin Hoca'nın meşhur "Göle Maya Çalma" fıkrası mizansen olarak sahnelendi; çocuklar eşeğe binme etkinliğine katıldı ve Nasreddin Hoca fıkralarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

        Tokat Belediyesi tarafından programa katılan her çocuğa Nasreddin Hoca temalı boyama kitabı hediye edildi. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar, özel olarak hazırlanan fotoğraf platosunda hatıra fotoğrafları çektirirken Tokat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yüz boyama etkinliği de gerçekleştirildi.

        Etkinlikte Nasreddin Hoca karakterini canlandıran meddah, özellikle minik katılımcıların büyük ilgisini topladı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Geleneksel değerlerimizi yaşatırken, çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini önemsiyoruz. Nasreddin Hoca’nın güldürürken düşündüren hikâyeleri, Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Bu hafta sonunda çocuklarımızın hem bu mirası tanıması hem de keyifli bir gün geçirmesi bizler için büyük bir mutluluk. Tokat Belediyesi olarak her yaşa ve her kesime hitap eden kültürel ve sosyal etkinliklerimize aralıksız devam edeceğiz. Bizi takipte kalın."

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