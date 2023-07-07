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Geçtiğimiz günlerde Findaldiya sularına indirilen Icon of the Seas, geminin tahrik ve manevra sistemlerini zorlamak için dört günlük bir test sürecinden başarı ile geçti. Titanik'in 5 katı büyüklüğünde olan yolcu gemisi, Ocak 2024'te ilk seferini yapacak ve 5 bin 600 kişiye hizmet edecek.

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8 BİN KİŞİ İLE İLK SEFERİNE ÇIKACAK Geminin mürettebatı ise 2 bin 350 olarak belirtiliyor. Toplamda 8 bin kişiye ev sahipliği yapacak gemi, dünyanınn en büyük yolcu gemisi unvanını elinde art arda yedinci kere bulunduran Royal Caribbean tarafından gerçekleştirilecek.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK SU PARKI İÇERİSİNDE Geminin öne çıkan en iyi özelliği ise dünyanın en büyük su parkını içerisinde barındırması. Ayrıca geminin içerisinde "Central Park" benzeri bir bölüm yer alıyor.

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KÜÇÜK BİR DÜNYA! Adeta küçük bir dünya gibi olan Icon of the Seas içerisinde 8 ayrı mahalle var ve sadece üç katı ailelere özel. İçerisinde buz pisti, golf sahası ve 47 metrelik bir şelale bile bulunuyor. Geminin uzunluğu 365 metre ve 250.800 gros ton ağırlığında.

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Royal Carribbean Group Başkanı ve CEO'su Jason Liberty "Her yeni gemiyle seyahat endüstrisinde çıtayı yükseltiyoruz. Müşterilerimiz, gemiye adım attıkları andan itibaren en iyi tatil deneyimini yaşayacaklar" dedi.

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