Tırnak kırılmaları neden olur? Çabuk kırılan tırnaklar nasıl güçlendirilir?

Tırnak kırılmaları neden olur? Çabuk kırılan tırnaklar nasıl güçlendirilir?

Tırnaklarınızın görünümü, genel sağlık durumunuz hakkında size çok şey söyleyebilir. Örneğin, uzun süreli tırnak kırılması, yanlış beslenme uygulamalarına veya herhangi bir sağlık sorununa işaret edebilir.

TIRNAK KIRILMASI NEDEN OLUR?

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Tırnaklar vücudun biyobelirteçleri gibidir. Tırnak kırılmasının nedeni, tırnakların maruz kaldığı çevresel faktörler olabilir. Ancak doktor tarafından yapılacak muayene ve tetkikler sonucunda vücutta saptanan bazı tıbbi durumlar da tırnak kırılmasının nedenleri arasında yer alabilir. Tırnak kırılmasına yol açan etkenlerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

1. SUYA VE NEME FAZLA MARUZİYET

Suya ve neme fazla maruziyet: Tırnaklarınız ıslandığında şişer kuruduklarında ise küçülür. Elleriniz çok fazla suya maruz kaldığında şişip küçülen tırnaklarınız, bu değişim karşısında kırılgan hale gelir. Özellikle sert sabunlar veya deterjanlar kullanıyorsanız bu etki daha da şiddetli olabilir.

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2. İLERİ YAŞ

Yaşın ilerlemesiyle birlikte tırnaklarınız kuruyabilir. Ayak tırnakları genellikle kalınlaşıp sertleşmeden dolayı çatlarken, el tırnakları incelir ve dayanıksız hale gelir. Bu da tırnakların kolayca kırılmasına yol açabilir.

3. RAYNAUD SENDROMU

Raynaud sendromu, el ve ayak parmakları gibi vücudun bazı bölgelerinin, stres, soğuk ve sıcak hava gibi etkenler sonucunda hissizleşmesi ve üşümesi ile karakterizedir. Raynaud sendromunda, ciltteki kılcal damarların daralması ile karakterize bir durum olan vazospazm görülür. Vazospazm varlığında, kan kılcallarına yeterli kan akışının sağlanamaz. Tırnak sağlığınız için gereken besinler, vitamin ve mineraller kanla taşındığından, bölgeye yeterli kan akışı sağlanamaması tırnaklarınızın kırılgan veya sağlıksız olmasına yol açabilir.

4. DÜŞÜK TİROİT DÜZEYLERİ

Hipotiroidizm, tiroit hormonunun yeterli üretilemediği durumlarda metabolizmanın yavaşlamasıyla sonuçlanan bir durumdur. Hipotiroidizmin semptomlarından biri de kırılgan tırnaklar olabilir. Hipotiroidizm, yavaşlayan metabolizma sonucu tırnaklara besin taşınımı ve enerji üretimi gibi süreçleri sekteye uğratır. Bu da yavaş büyüyen ve kırılgan tırnaklara neden olabilir. Tiroit aynı zamanda terlemeyi de kontrol eder. Yeterince aktif olmadığında daha az ter üretilir. Doğal bir nemlendirici olan ter salgısının azalması durumunda tırnakların kuruması ve kırılganlaşması çok daha olasıdır.

REKLAM 5. KANSER TEDAVİSİ Kırılgan tırnaklar, kemoterapi gibi bazı kanser tedavilerinin bir yan etkisi olabilir. Cilt kuruluğu ve kırılgan tırnaklar, kemoterapi sonrası yaygın görülen bir durumdur. 6. YETERSİZ BESLENME Kırılgan tırnaklar, bazen yetersiz beslenme sonucunda da meydana gelebilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri yeterince alamadığınız anlamına gelebilir. Örneğin; bir B vitamini kompleksi olan biotinin tırnak sağlığı için gerekli olduğu ifade edilir. Yetersiz veya biotin bakımından fakir bir diyet, tırnak sağlığınızı olumsuz etkilediğinden kırılgan tırnaklara sahip olmanız olasıdır. TIRNAK KIRILMASINA HANGİ VİTAMİNLERİN EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR? Bazı vitaminler, tırnak sağlığı ve tırnak sertliği üzerinde son derece etkili olmaktadır. Vitaminler ve mineraller, tırnakların daha sert bir yapıya sahip olmasına ve nem oranının korunmasına olanak tanımaktadır. Vitamin eksikliğinin söz konusu olduğu durumlarda, tırnak kırılması gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. REKLAM B kompleks vitaminleri içerisinde yer alan biotinin; vücuda yeterli düzeyde alınmaması, tırnak kırılması sorununun nedenlerinden biri olarak görülmektedir. B7 vitamini olarak da adlandırılan biotin; sardalya, baklagiller ve yumurta gibi besinlerde bulunmaktadır. Tırnak kırılmasını önlemek isteyen kişilerin, bu besinleri çokça tüketmesi gerekmektedir. B7 vitamini dışındaki bazı vitamin ve minerallerin eksikliği de tırnak kırılması üzerinde etkili olmaktadır. Kalsiyum, folik asit, C vitamini ve omega – 3 bu vitamin ve minerallerin arasında yer almaktadır. Kalsiyum, folik asit ve C vitamini takviyesi kullanmak; tırnak kırılması sorununun önüne geçebilmektedir. TIRNAK KIRILMASI OLUNCA NE YAPILMALIDIR? Tırnak kırılması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur ve genellikle acısızdır. Ancak tırnak kırılması sizi rahatsız ediyorsa veya enfeksiyon riski varsa şu yöntemlere başvurabilirsiniz: - Kırık tırnağın etrafındaki bölgeyi temizleyin: Kırık tırnağın etrafını temiz bir su ile yıkayın ve antibakteriyel bir sabun veya losyonla temizleyin. - Kırık tırnağı kesin: Tırnağın kırılan kısmını kesin. Kırık, tırnağın yarısından daha az ise geri kalan kısmı kesmeniz gerekmeyebilir. Ancak tırnağın büyük bir kısmı kırılmışsa, kalan kısmını da kesmeniz gerekebilir. Daha büyük kırıklar ciddi yaralanmalara neden olabileceğinden profesyonel yardıma başvurmak önemlidir.

- Tırnağı koruyun: Tırnağın kırılan bölgesini korumak için bir yara bandı veya tırnak bandı kullanın. Böylece tırnak kırığının üzerine baskı yapmaktan kaçınmış olursunuz. - Enfeksiyon riskine karşı önlem alın: Kırık tırnak, enfeksiyon riskine açık hale gelebilir. Bu nedenle, kırık tırnağı temiz tutun. REKLAM Eğer tırnak kırığı ağrılıysa, enfekte olmuşsa veya kırık tırnağınızın büyük bir bölümü kopmuşsa, doktorunuzla görüşmeniz tavsiye edilmektedir. ÇABUK KIRILAN TIRNAKLAR NASIL GÜÇLENDİRİLİR? Çabuk kırılan tırnakları güçlendirmek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz: - Sağlıklı beslenme: Tırnaklarınızın sağlıklı kalması için yeterli miktarda protein, vitamin ve mineral alımı önemlidir. Biotin, çinko, demir, E vitamini ve B vitaminleri özellikle tırnak sağlığı için önemlidir. Sağlıklı beslenmek, tırnaklarınızın güçlenmesine yardımcı olur. - Nemlendirme: Tırnaklarınızın nemli kalması, kırılmalarını önlemeye yardımcı olabilir. Tırnaklarınızı nemlendirmek için el kremi, zeytinyağı veya badem yağı kullanabilirsiniz. Bu yağları tırnaklarınıza masaj yaparak uygulayabilirsiniz. - Tırnakları kısa tutun: Uzun tırnaklar daha kırılgan hale gelebilir, bu nedenle tırnaklarınızı kısa tutmak kırılmaları önleyebilir. - Temizlik malzemelerini sınırlayın: Sert kimyasalların tırnaklarınıza zarar verebileceği için, tırnaklarınızın daha az kırılgan hale gelmesi için ev işlerinde lastik eldiven kullanabilirsiniz. - Tırnaklarınızı koruyun: Tırnaklarınızı darbelerden ve kırılmadan korumak için, günlük aktiviteler sırasında ve spor yaparken eldivenler kullanabilirsiniz. - Tırnaklarınıza besleyici bir katman uygulayın: Tırnaklarınızı güçlendirmek için, tırnakları güçlendiren ve besleyen özel tırnak cilaları veya serumları kullanabilirsiniz. Bu ürünler, tırnaklarınızın kırılmadan daha uzun süre dayanmasına yardımcı olabilir.

TIRNAK KIRILMASI İÇİN NE YENMELİDİR? Tırnak kırılması için beslenme önemli bir rol oynar. Tırnakların sağlıklı kalması için yeterli miktarda protein, Biotin, çinko, demir, magnezyum ve kalsiyum gibi besinleri içeren bir beslenme planı takip etmek önemlidir. Bu besinlerden bazıları şu şekildedir: - Protein: Tırnaklar keratin adı verilen proteinlerden yapılmıştır. Bu nedenle, yeterli miktarda protein tüketmek tırnakların sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olabilir. Yumurta, et, balık, tavuk, fasulye, mercimek, nohut ve diğer baklagiller iyi bir protein kaynağıdır. - Biotin: Biotin, tırnakların güçlenmesine yardımcı olan bir B vitamini türüdür. Badem, ceviz, mantar, brokoli, ıspanak, tam buğday, avokado ve yumurta gibi gıdalarda bulunmaktadır. - Çinko: Çinko, tırnakların büyümesi ve güçlenmesinde önemli bir mineraldir. Yumurta, kırmızı et, deniz ürünleri, fındık, tohumlar ve kuru baklagiller gibi gıdalarda vardır. - Demir: Demir, tırnakların sağlıklı kalması için önemli bir mineraldir. Kırmızı et, balık, tavuk, kuru meyveler, fasulye, ıspanak ve brokoli gibi gıdalarda bulunmaktadır. - Magnezyum: Magnezyum, tırnakların güçlenmesine yardımcı olan bir mineraldir. Badem, fındık, kaju fıstığı, avokado, ıspanak, muz ve tam tahıllı gıdalar magnezyum açısından zengindir. - Kalsiyum: Kalsiyum, tırnakların büyümesi ve güçlenmesinde önemli bir mineraldir. Süt, yoğurt, peynir, brokoli, ıspanak, badem ve susam gibi gıdalarda bulunmaktadır. Sivilce izlerinizden nasıl kurtuluruz? Cilt bakımı nasıl yapılır?