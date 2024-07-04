Tim Burton ve Monica Bellucci, ödül törenine birlikte katıldı
2023'te aşk yaşadıklarını itiraf eden ünlü yönetmen Tim Burton ve Monica Bellucci, Roma'daki 64'üncü Globo d'Oro Ödülleri'nde birlikte katıldılar
- 1
Geçtiğimiz yıl aşk yaşadıklarını itiraf eden Monica Bellucci ve 65 yaşındaki film yönetmeni Tim Burton, 3 Temmuz Çarşamba günü Roma'da düzenlenen 64'üncü Globo d'Oro Ödülleri'ne birlikte katıldı.
- 2
Keyifli göründükleri gözlenen ikili, kameralara gülümseyerek el ele tutuştu. 'Globo d'Oro Ödülleri'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görülen 59 yaşındaki Bellucci, ayrıca 'Premio alla Carriera' ödülünün de sahibi oldu.
- 3
Ünlü çift, daha önce Ekim 2023'te Roma'daki 'Auditorium Parco Della Musica'da düzenlenen 18'inci 'Roma Film Festivali' sırasında 'Diabolik Chi Sei?' galasının kırmızı halısında ilk kez birlikte boy göstermişti.
-
- 4
Bellucci, Ekim 2022'de Fransa'daki Lumière Film Festivali'nde 'Makas Eller Edward' yönetmeni ABD asıllı yönetmen Tim Burton'a yaşam boyu başarı ödülü verdikten sonra, şubat 2023'te ikili, Madrid'de birlikte vakit geçirirken görüntülenmişti.
- 5
"ONU SEVİYORUM"
Aşk itirafı Haziran 2023'te İtalyan asıllı ünlü oyuncu Monica Bellucci'den gelmişti. Bellucci; "Şunu söyleyebilirim... Öncelikle adamla tanıştığım için mutluyum. Hayatta nadiren gerçekleşen karşılaşmalardan biri... Adamı tanıyorum, onu seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.
- 6
Bellucci'nin, 1999'dan beri evli olduğu ve Ağustos 2013'te ayrıldığı eski eşi Vincent Cassel'den 19 yaşındaki Deva ve 13 yaşındaki Léonie adında kızları var.
Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock, Backgrid Uk
-