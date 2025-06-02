Tiktok fenomeni Tijana'nn feci sonu! 45 metre yüksekten denize çakıldı

TikTok’ta geniş bir takipçi kitlesine sahip olan genç fenomen Tijana Radonjic, popüler tatil bölgelerinden Budva’da parasailing (deniz paraşütü) yaparken kaza yaşadı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre genç fenomen, viral olacak bir video çekmek için güvenlik kemerini çıkarmaya çalıştı ancak bu hamlesi hayatına mal oldu.

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Yaklaşık 45 metre yüksekten denize düşen genç sosyal medya fenomeni Tijana Radonjic, olay yerinde hayatını kaybetti.

KULLANICILAR ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ

Kazanın ardından olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

TikTok’ta #TijanaRadonjic etiketi altında paylaşılan videolar milyonlarca kez izlenirken, binlerce kullanıcı üzüntülerini dile getirdi.