TikTok cilt bakımı çılgınlığı: Gençler tehlikede!

TikTok'ta popülerleşen karmaşık cilt bakım rutinleri, gençlerin sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, 7 yaşındaki çocukların dahi yaşlanma karşıtı ürünler kullanmaya başladığını ve bu alışkanlıkların ömür boyu sürecek cilt sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

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TİKTOK’TAKİ CİLT BAKIMI AKIMLARI GENÇLER İÇİN ZARARLI OLABİLİR

Araştırmacılar, TikTok’ta paylaşılan karmaşık cilt bakım rutinlerinin gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koydu. Çalışmaya göre, bu ürünler yalnızca etkisiz kalmakla kalmıyor; aynı zamanda çocuklarda cilt tahrişine ve uzun vadeli alerji riskine neden olabiliyor.

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GENÇLER SABAH 04.30'DA KALKIP CİLT BAKIMI YAPIYOR

Northwestern Üniversitesi’nden Dr. Molly Hales liderliğindeki araştırma ekibi, özellikle genç kızların nemlendiricilerden yaşlanma karşıtı ürünlere kadar birçok farklı ürünü içeren karmaşık rutinleri TikTok üzerinden paylaştığını gözlemledi. Hatta bazıları bu rutinleri uygulamak için sabah 04.30 gibi erken saatlerde uyanıyor.

ETKİSİZ, PAHALI VE ZARARLI

Araştırma, bu rutinlerin yalnızca zaman alıcı değil; aynı zamanda gereksiz, pahalı ve potansiyel olarak cilt sağlığına zararlı olduğunu gösteriyor. Ortalama bir cilt bakım rutini altı üründen oluşuyor ve bu ürünlerin maliyeti ortalama 168 dolar. Bazı durumlarda bu rakam 500 doları aşabiliyor.

REKLAM GEREKSİZ ÜRÜNLER YERİNE BASİT TEMİZLİK YETERLİ Dr. Hales, genç kızların bu ürünlere gerçekten ihtiyaç duymadığını, asıl riskin "cilt sağlığı için yapılması gereken bir şey" algısının oluşması olduğunu belirtiyor. Hales’e göre, günde bir veya iki kez nazik bir temizleyici kullanmak ve güneş kremi sürmek yeterli. ÇOCUKLARDA CİLT SAĞLIĞI TEHLİKEDE Araştırma kapsamında, yaşları 7 ile 18 arasında değişen ve neredeyse tamamı kız olan 82 içerik üreticisinin videoları analiz edildi. Çoğu içerik üreticisinin cildinde görünür bir leke olmadığı, içeriklerin genellikle beyazlıkla ilişkilendirilen bir güzellik algısını öne çıkardığı ifade ediliyor. GÜNEŞ KREMİ UNUTULUYOR Videoların sadece %26’sında güneş kremine yer verilmiş olması, araştırmacılar tarafından "önemli bir fırsatın kaçırılması" olarak değerlendirildi. Aynı etken maddeyi içeren birden fazla ürünün ya da çok sayıda aktif bileşenin birlikte kullanımı ise cilt tahrişi riskini artırıyor. REKLAM KOKULAR VE ALERJENLER YAYGIN En popüler 25 videonun %76’sında en az bir potansiyel temas alerjeni bulunduğu ortaya çıktı. Bu maddelerin çoğu parfüm kaynaklıydı ve özellikle hassas ciltlerde alerjik reaksiyonlara yol açabilecek nitelikte.

GÜZELLİK BASKISI VE DAMGALAMA TEHLİKESİ İngiliz Dermatologlar Birliği’nden Prof. Tess McPherson, çalışmanın önemine dikkat çekerek, cilt sorunları nedeniyle kliniğe başvuran gençlerin sayısında artış olduğunu belirtti. Ayrıca bu tür videoların, akne ya da egzama gibi rahatsızlıkların damgalanmasına yol açtığını ve erken yaşta yaşlanma korkusu yarattığını vurguladı. SOSYAL MEDYA GÜZELLİK ALGILARINI ÇARPITIYOR McPherson, gençlerin pahalı cilt bakım ürünlerini talep ettiğini, bunların da genellikle estetik olarak çekici ambalajlarla sunulduğunu söyledi. “Küçük çocuklar bile artık bu ürünlere yöneliyor. Bu, cildin nasıl görünmesi gerektiğine dair kaygı verici bir toplumsal yansıma” dedi. Görsel Kaynak: shutterstock