Bakanlık ve THY'den iş birliği: Aile yılı kapsamında THY aile indirimi ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında 2025 Aile Yılı'na özel olarak ailelere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim sunulacağını açıkladı. Yurt içi uçuşlarda geçerli olacak bu kampanyadan, aynı soyadı taşıyan en az 3, en fazla 9 kişilik aileler yararlanabilecek. Peki, THY'nin ailelere özel yüzde 15 indirim kampanyası ne zamana kadar devam edecek? İşte, merak edilen ayrıntılar...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları’nın (THY) yurt içi uçuşlarda ailelere özel yüzde 15 indirim sağlayacağını açıkladı. Yıl sonuna kadar sürecek olan bu kampanyadan, en az üç kişiden oluşan aileler yararlanabilecek. Ailelerin seyahatlerini daha uygun hale getirmeyi amaçlayan indirimle ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte, THY’nin aile indirimi kampanyasına dair tüm ayrıntılar...
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THY'DEN AİLELERE ÖZEL YÜZDE 15 İNDİRİM KAMPANYASI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkânı sağlayacağını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, "Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu kaydetti.
Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca takip edileceğini belirtti.
"Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak" ifadelerini kullandı.
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THY YÜZDE 15 İNDİRİMLİ AİLE KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?
THY'nin ailelere özel uygulayacağı yüzde 15'lik kampanya 29 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Yolcular, 31 Aralık 2025'e kadar seyahat edebilecek.
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THY YÜZDE 15 AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI ŞARTLARI NELERDİR?
Türk Hava Yollarının internet sitesinde "Aile İndirimi" olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirimin uygulanacak. Ancak yolcular arasında bebek olması durumunda en az 4 yolcu olması gerekiyor.