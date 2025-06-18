THY kabin memuru alımı yapıyor! Take-Off Türk Hava Yolları THY kadın erkek kabin memuru başvuru şartları, yaş sınırı

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı. İlgilenen adaylar başvurularını kariyer.thy.com adresinden yapabilecek. Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden temin edilecek belgeleri sisteme eklemeleri gerekiyor.

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az ön lisans mezunu olan, 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak, Florya'daki THY Uçuş Akademisinde 2 aylık eğitime katılacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.