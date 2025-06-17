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        THY kabin memuru alımı yapıyor! THY kabin memuru alımı ne zaman, şartları neler?

        Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı yapıyor. THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında başvuru şartları paylaşıldı. Peki, "THY kabin memuru alımı ne zaman, şartları neler?" İşte 2025 THY kabin memur alımı şartları ve başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 23:33 Güncelleme: 18.06.2025 - 00:45
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        • 1

          THY kabin memur alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından, Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. "Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet sitesi üzerinden başvurular yapılabilecek. Peki, "THY kabin memuru alımı ne zaman? Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru alımı şartları neler?" İşte detaylar...

        • 2

          THY KABİN MEMURU ALIMI NE ZAMAN?

          İlan, yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar yayında kalacaktır. İlan kapsamında değerlendirme süreçleri Eylül ayı itibarıyla başlayacaktır.

        • 3

          THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az ön lisans mezunu olan, 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 2006 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

          Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak, Florya'daki THY Uçuş Akademisinde 2 aylık eğitime katılacak.

          Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

        • 4

          Hizmet Sektöründe Deneyim Şartı

          Hizmet sektörü, müşteriyle birebir iletişim kurarak memnuniyet sağlamaya ve sorunlara hızlı çözüm üretmeye odaklıdır. Bu ilan özelinde, hizmet sektöründe çalışmış adayların sahip olduğu yetkinlikler kabin memurluğu görevini destekler.

          İlanımız, aşağıda yer alan hizmet alanlarında deneyim sahibi adaylara yöneliktir:

          Turizm ve otelcilik deneyim olan (Garson, Resepsiyonist, Tur Rehberi, Müşteri ilişkileri Sorumlusu, İçecek Hazırlama ve Servis Uzmanları vb.)

          Satış ve müşteri hizmetleri deneyimi olan (Satış Danışmanı, Satış Elemanı, Kasiyer, Mağaza çalışanları vb.)

          Sağlık sektöründe deneyimi olan (Hemşire, Fizyoterapist, Psikolog, Diyetisyen vb.)

          Fiziksel Koşullar

          Kadınlar için 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul edilir. Boy-kilo kriter tablosu için lütfen tıklayınız.

          Fiziksel koşullara uygunluk kontrolü aşamasında, vücutta kalıcı iz bulunmaması gerektiğinden görselde belirtilen beyaz kısımlarda aşağıdaki durumlar kontrol edilmektedir. Detaylı bilgi için bağlantıya tıklayarak görseli inceleyebilirsiniz.

        • 5

          THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

          "Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

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