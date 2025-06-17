Hizmet Sektöründe Deneyim Şartı

Hizmet sektörü, müşteriyle birebir iletişim kurarak memnuniyet sağlamaya ve sorunlara hızlı çözüm üretmeye odaklıdır. Bu ilan özelinde, hizmet sektöründe çalışmış adayların sahip olduğu yetkinlikler kabin memurluğu görevini destekler.

İlanımız, aşağıda yer alan hizmet alanlarında deneyim sahibi adaylara yöneliktir:

Turizm ve otelcilik deneyim olan (Garson, Resepsiyonist, Tur Rehberi, Müşteri ilişkileri Sorumlusu, İçecek Hazırlama ve Servis Uzmanları vb.)

Satış ve müşteri hizmetleri deneyimi olan (Satış Danışmanı, Satış Elemanı, Kasiyer, Mağaza çalışanları vb.)

Sağlık sektöründe deneyimi olan (Hemşire, Fizyoterapist, Psikolog, Diyetisyen vb.)

Fiziksel Koşullar

Kadınlar için 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul edilir. Boy-kilo kriter tablosu için lütfen tıklayınız.

Fiziksel koşullara uygunluk kontrolü aşamasında, vücutta kalıcı iz bulunmaması gerektiğinden görselde belirtilen beyaz kısımlarda aşağıdaki durumlar kontrol edilmektedir. Detaylı bilgi için bağlantıya tıklayarak görseli inceleyebilirsiniz.