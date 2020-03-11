Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın ve 13 Mart Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Play-off'lara kalmayı garantileyen 24 galibiyete sahip lider Anadolu Efes, 12 galibiyetle 10. sırada yer alan İspanya'nın Valencia Basket takımını yarın konuk edecek. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşılaşacak.

Ligde 13 galibiyetle 8. basamakta bulunan Fenerbahçe Beko ise 14 galibiyetle 6. sırada yer alan Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, cuma günü saat 20.30'da oynanacak.

PROGRAM

Bitime 6 hafta kala Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona, CSKA Moskova ve Maccabi FOX'un play-off'lara yükselmeyi garantilediği THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - ALBA Berlin (Almanya)

20.30 - Anadolu Efes - Valencia Basket (İspanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

13 MART CUMA:

20.00 Khimki (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)

20.30 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos (Yunanistan)

22.45 ASVEL (Fransa) - Zenit (Rusya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)