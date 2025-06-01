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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: İnanılmaz bir sezon geçirdik! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: İnanılmaz bir sezon geçirdik!

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 22:11 Güncelleme: 01.06.2025 - 22:11
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        Thomas Reis: İnanılmaz bir sezon geçirdik!
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, inanılmaz bir sezon geçirdiklerini ve sonucunda mutlu sona ulaştıklarını söyledi.

        Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın tam bir final olduğun ifade ederek, "Takım olarak çok fazla inandık, oyuncularım da son dakikaya kadar kazanabileceklerine inandılar. Zaten ligin başından son düdüğe kadar inanılmaz bir sezon geçirdik ve sonucunda da mutlu sona vardık. Böyle bir takımın parçası ve böyle bir kulübün hocası olduğum için gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Bir gazetecinin maçın sonucu ile hikayesi konusunda görüşlerini sorması üzerine Reis, "Tabi böyle bir son elbette beklemiyordum. Daha önce de söylemiştim bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyordum. Sonuçta yeni bir hocaları var. Bu maçtan öncesine kadar 16 karşılaşmaya çıkmışlardı ve bu 16 karşılaşmanın sadece 3 karşılaşmada mağlup olmuşlardı. Kayseri de transfer yasağına rağmen gayet başarı bir sezon geçirdi. Aynı bizim gibi. Bizim de bir transfer yasağımız vardı ve biz de çok güzel bir sezon geçirdik. Çok zor oldu ama güzel oldu." ifadelerini kullandı.

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