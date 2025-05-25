Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        92
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        61
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        48
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        23
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Çok çılgınca bir maç oldu - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Çok çılgınca bir maç oldu

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, çılgınca bir maç oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 23:30 Güncelleme: 25.05.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok çılgınca bir maç oldu"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ÇOK ÇILGINCA BİR MAÇ OLDU"

        Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine, "Çok çılgınca bir maç oldu açıkçası." ifadesiyle başlayarak, "Mutlu olduğumuz bir sonuç oldu. Başlangıçta aslında takım olarak çok iyi de bir performans göstermiştik. Daha önce de söylemiştim Trabzonspor kesinlikle çok iyi bir takım. Bireysel anlamda çok kaliteli oyunculara sahip. Açıkçası defans yapmakta bayağı bir zorlandık. Sonrasında geçiş oyunundan bulmuş olduğumuz bir gol oldu." diye konuştu.

        "TAKIMIM HİÇBİR ZAMAN İNANCINI KAYBETMEDİ"

        İkinci yarıda ise peş peşe iki kolay ve birbirine benzer goller yediklerini vurgulayan Reis, şöyle devam etti:

        "Tabii bu golleri yedikten sonra güçlü bir mantalite göstermek çok çok önemlidir. Takım olarak da zaten bunu sezon boyunca yaptığımızı düşünüyorum ki ben de bunu sezon boyunca belirtmiştim. Mantalitenizin her zaman güçlü olması gerekiyor ki bugün biz de onu gerçekleştirdik. Takımım hiçbir zaman inancını kaybetmedi ve bu göstermiş olduğumuz performansla da 1 puan aldık. Sonuçtan ötürü de mutluyuz. Almış olduğumuz bu 1 puan sebebiyle de bu sonuç sebebiyle de 4’üncülüğü garantiledik. Ancak biz 3’üncü olmak istiyoruz."

        Reis, takım olarak ligde inanılmaz bir performans gösterdiklerini kaydederek, "Kimsenin beklemeyeceği bir performans gösterdik. Bu sebepten dolayı da takımımın göstermiş olduğu performanstan ötürü çok ama çok mutluyum. Gelecek hafta evimizde oynamamız gereken bir final karşılaşması var. Bu karşılaşmayı oynadıktan sonra göreceğiz üçüncü mü yoksa dördüncü mü bitireceğiz. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        Habertürk Anasayfa