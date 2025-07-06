KAYA (THE ROCK) FİLMİNİN KONUSU

Kaya (The Rock) Filminin KonusuKaya (The Rock), hayal kırıklığına uğramış bir Amerikan Deniz Piyadeleri generali Francis X. Hummel’ın (Ed Harris) hikayesiyle başlar. Hummel, gizli operasyonlarda hayatını kaybeden ve hükümet tarafından tanınmayan 83 askerin aileleri için adalet aramaktadır. Bu amaçla, emrindeki bir grup asi Deniz Kuvvetleri askeriyle birlikte 15 adet ölümcül VX sinir gazı yüklü roketi çalar ve San Francisco’daki tarihi Alcatraz Adası’nı ele geçirir. Ada’da 81 turisti rehin alan Hummel, ABD hükümetinden 100 milyon dolar tazminat talep eder; aksi takdirde San Francisco’yu kimyasal silahlarla yok edeceğini bildirir.

Pentagon ve FBI, bu tehdidi durdurmak için acil bir plan geliştirir. Görev, FBI kimyasal silah uzmanı Dr. Stanley Goodspeed (Nicolas Cage) ve Alcatraz’dan kaçmayı başarmış tek mahkum olan eski İngiliz SAS ajanı John Patrick Mason’a (Sean Connery) verilir. Mason, 1963 yılında Alcatraz’dan kaçmış ve J. Edgar Hoover’ın gizli dosyalarını çaldığı için 30 yıldır gizlice hapsedilmiş bir mahkumdur. Navy SEALs ekibiyle birlikte adaya sızan Goodspeed ve Mason, Hummel’ın ekibine karşı zamana karşı yarışır. Ancak SEAL ekibinin pusuya düşürülmesiyle, sadece Goodspeed ve Mason hayatta kalır. İkili, hem roketleri etkisiz hale getirmek hem de rehineleri kurtarmak için ölümcül bir mücadele içine girer. Hummel’ın motivasyonlarının karmaşıklığı, filmi sadece bir aksiyon filmi olmaktan çıkararak ahlaki sorgulamalarla dolu bir gerilim hikayesine dönüştürür. Son ana kadar yüksek tempolu aksiyon sahneleri, patlamalar ve duygusal anlarla dolu bu macera, Alcatraz’ın labirent gibi tünellerinde unutulmaz bir finale ulaşır.