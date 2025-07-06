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        Haberler Bilgi Magazin The Rock Kaya filmi TV'de! Kaya (The Rock) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Kaya (The Rock) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Aksiyon sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Kaya (The Rock), bu kez TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 1996 yapımı film, usta yönetmen Michael Bay'in imzasını taşırken, başrollerde Sean Connery, Nicolas Cage ve Ed Harris gibi yıldız isimler dikkat çekiyor. Alcatraz Adası'nda geçen gerilim dolu hikâyesiyle hafızalara kazınan film, 6 Temmuz Pazar akşamı aksiyon tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 17:06 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:15
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        • 1

          Sinema tarihinin kült aksiyon filmlerinden biri olarak kabul edilen The Rock (Kaya), yıllar sonra televizyon ekranlarına dönüyor. Michael Bay’in yönetmenliğinde çekilen filmde, eski bir mahkum ile genç bir kimyagerin, ölümcül bir tehdidi durdurma çabası gözler önüne seriliyor. 6 Temmuz Pazar akşamı TRT 1’de yayınlanacak bu sürükleyici yapımda Sean Connery, Nicolas Cage ve Ed Harris izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte film hakkında ayrıntılar...

        • 2

          KAYA (THE ROCK) FİLMİNİN KONUSU

          Kaya (The Rock) Filminin KonusuKaya (The Rock), hayal kırıklığına uğramış bir Amerikan Deniz Piyadeleri generali Francis X. Hummel’ın (Ed Harris) hikayesiyle başlar. Hummel, gizli operasyonlarda hayatını kaybeden ve hükümet tarafından tanınmayan 83 askerin aileleri için adalet aramaktadır. Bu amaçla, emrindeki bir grup asi Deniz Kuvvetleri askeriyle birlikte 15 adet ölümcül VX sinir gazı yüklü roketi çalar ve San Francisco’daki tarihi Alcatraz Adası’nı ele geçirir. Ada’da 81 turisti rehin alan Hummel, ABD hükümetinden 100 milyon dolar tazminat talep eder; aksi takdirde San Francisco’yu kimyasal silahlarla yok edeceğini bildirir.

          Pentagon ve FBI, bu tehdidi durdurmak için acil bir plan geliştirir. Görev, FBI kimyasal silah uzmanı Dr. Stanley Goodspeed (Nicolas Cage) ve Alcatraz’dan kaçmayı başarmış tek mahkum olan eski İngiliz SAS ajanı John Patrick Mason’a (Sean Connery) verilir. Mason, 1963 yılında Alcatraz’dan kaçmış ve J. Edgar Hoover’ın gizli dosyalarını çaldığı için 30 yıldır gizlice hapsedilmiş bir mahkumdur. Navy SEALs ekibiyle birlikte adaya sızan Goodspeed ve Mason, Hummel’ın ekibine karşı zamana karşı yarışır. Ancak SEAL ekibinin pusuya düşürülmesiyle, sadece Goodspeed ve Mason hayatta kalır. İkili, hem roketleri etkisiz hale getirmek hem de rehineleri kurtarmak için ölümcül bir mücadele içine girer. Hummel’ın motivasyonlarının karmaşıklığı, filmi sadece bir aksiyon filmi olmaktan çıkararak ahlaki sorgulamalarla dolu bir gerilim hikayesine dönüştürür. Son ana kadar yüksek tempolu aksiyon sahneleri, patlamalar ve duygusal anlarla dolu bu macera, Alcatraz’ın labirent gibi tünellerinde unutulmaz bir finale ulaşır.

        • 3

          KAYA (THE ROCK) FİLMİ OYUNCULARI

          Sean Connery

          Nicolas Cage

          Ed Harris

          Michael Biehn

          William Forsythe

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