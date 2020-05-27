TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta TFF'nin Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiği toplantıda kulüp başkanlarından gelen görüşler ile TFF Sağlık Kurulu'nun Süper Lig takım doktorları ile 23 Mayıs'taki görüş alışverişi çerçevesinde ''Futbola Dönüş Öneri Protokolü''nün güncellendiği bildirildi.

DEĞİŞİKLİKLER NELER?

ANTİKOR TESTİ

Protokolün ilgili bölümlerine; "Opsiyonel Antikor testi (Evre 1 ve Evre 2 sonu + Evre 3 ortası (Müsabaka dönemi başlamadan 2 gün önce)" eklendi ve "Antikor testleri daha önce de belirtildiği gibi her müsabaka öncesi yapılacak PCR testleri ile de kombine edilebilir" ibaresi yazıldı.

AKREDİTE OLACAK HERKES TEST YAPTIRACAK

Müsabakalara akredite olacak herkes; maçlardan 2 gün önce PCR ve Antikor testi yaptıracak ve sonuçları müsabaka günü düzenlenen eşgüdüm toplantısına kadar federasyon yetkilisine bildirecek.

“FUTBOLA DÖNÜŞ” ÖNERİ PROTOKOLÜ