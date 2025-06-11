Yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. 2025-2026 Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlayacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile duyuruldu. Süper Lig ekipleri, transfer dönemi boyunca eksik bölgelerini yeni transferle güçlendirebilecek. Peki, "Transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte detaylar...