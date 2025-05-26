TFF'den Fenerbahçe Beko'ya kutlama!

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupaya ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

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TFF'den yapılan açıklamada, "THY Avrupa Ligi finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu içtenlikle kutlarız. 2016-2017 sezonunun ardından bir kez daha Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Avrupa erkek basketbolunun zirvesine çıkarak ülkemize bu büyük gururu yaşatan sarı-lacivertli temsilcimizi tebrik eder, gelecek sezonlarda da üstün başarılarının devamını dileriz." denildi.