TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Hedefimiz 24 yıl sonra Dünya Kupası'na yeniden katılmak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Arabica Coffee House arasındaki milli takımlar resmi sponsorluğu anlaşmasının imza töreni yapıldı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Arabica Coffee House Üst Yöneticisi Sertaç Yalçın katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, sponsorların önemine dikkati çekerek, "Futbol takım oyunu ve bu oyunun başarıya ulaşmasında teknik ekipten futbolculara, taraftardan yönetime herkes kadar sponsorlarımızın da çok büyük payı var. Milli takımlarımızı bugünlerinin değil yarınlarının da sürdürülebilir başarılara imza atması için ülkemizin değerli markalarıyla omuz omuza yürüyerek, güçlerimizi birleştirerek aynı hedefe kilitleniyoruz. Güç birliği varsa imkansız diye bir şey yoktur. İnanmış bir takım ve inançlı yürüyen ortakları birleştiğinde hiçbir hedef ulaşılamaz değildir. Yerli ve milli markalarımızdan Arabica Coffee House ile erkek ve kadın milli takımlarımız için sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Bu birlikteliğin hem federasyonumuza hem Türk futbolu adına hayırlı vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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A Milli Erkek Futbol Takımı'nın haziran ayında ABD'de oynayacağı hazırlık maçlarının Dünya Kupası provası olmasını temenni eden Hacıosmanoğlu, "Bugün sadece bir sponsorluk değil yeni bir yolculuğun başlangıcındayız. A Milli Futbol Takımı'mız tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek. 2026 Dünya Kupası elemeleriyle yeni bir sınav bizi bekliyor. Hedefimiz 24 yıl sonra Dünya Kupası'na yeniden katılmak ve sahnede hak ettiğimiz yeri almak. Bu hedefe giden yolda haziran ayında ABD ile, sonra Meksika ile hazırlık maçına çıkacak. Bu maçların 2026 Dünya Kupası provası olmasını temenni ediyor ve Montella ile futbolcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.