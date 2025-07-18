Terasta 'Night Shift' filmleri keyfi

21-25 Temmuz tarihleri arasında Kolektif House Levent Teras’ta gerçekleşecek açık hava sineması serisi, Miles&Smiles’ın ana sponsorluğu ve MUBI’nin film seçkisiyle sinema keyfini gökyüzüyle buluşturacak.

İlk akşam özel gösterimle başlayacak olan, 22 Temmuz itibarıyla Kolektif Gate ve KoPlanet üzerinden ücretsiz kayıt olan Kolektif House üyelerinin yanı sıra kolektifhouse.co adresinden günlük giriş satın alan tüm sinemaseverlere açık olacak. Her akşam farklı bir film gösteriminin planlandığı organizasyonda, sinema öncesi çeşitli aktivitelerle Kolektif House ruhu deneyim alanına taşınacak. Kapı açılış saatinin 19.00, film başlangıcının ise 21.00 olarak planlandığı etkinlik, katılımcılara benzersiz bir açık hava sineması deneyimi sunacak.

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Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, "İlk açık hava sineması serimizi hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Levent Teras’ta başlayan bu yolculuğu farklı lokasyonlara da taşımayı hedefliyoruz. Sinema akşamlarının Kolektif House kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesini diliyoruz" dedi.

Film Programı:

21 Temmuz: The Fall (Özel Gösterim)

22 Temmuz: İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek

23 Temmuz: Grand Tour

24 Temmuz: Twin Peaks 1. Bölüm

25 Temmuz: Aftersun