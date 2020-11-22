Teoman: Siz çalışın, biz işsiziz - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Rock müziğin başarılı ismi Teoman, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bir kafenin önünde görüntülenen Teoman, uzun bir süre cep telefonuyla ilgilendi.

Muhabirlerin "Nasılsınız?" şeklindeki sorusuna yanıt veren şarkıcı, "Nasıl olalım? Siz çalışın, biz işsiziz. Durumlar kötü. Düzeleceği yönünde umudum da kalmadı" ifadelerini kullandı.