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        Haberler Objektife Takılanlar Teoman: Artık çapkın olmasam daha iyi

        Teoman'dan açıklamalar

        Teoman, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 57 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu konuda; "Artık çapkın olmasam daha iyi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 21:47 Güncelleme: 23.01.2025 - 21:54
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        "Artık çapkın olmasam daha iyi"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Teoman, Nişantaşı’ndaydı. Son yıllarda magazin basınına verdiği röportajlarla gündem yaratan Teoman, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

        "BU YAŞTAN SONRA ÇAPKIN OLMASAM DAHA İYİ"

        “Instagram’da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum” açıklamasıyla çok konuşulan Teoman, bu konuya açıklık getirdi. Çapkınlık amacıyla yapmadığını belirten Teoman; “Çapkınlık yapmadığımı belirtmek için söylemiştim. Onları güzel figürler olarak takip ettiğimi, aslında çapkınlık amacıyla yapmadığımı söylemiştim. Fakat öyle söyleyince tabii küçük bir yerden alınıyor. Bu yaştan sonra insan çapkın olmasa daha iyi olur” diye konuştu. Teoman, “Kendinizi hâlâ çapkın olarak görüyor musunuz?” sorusuna; “Görmüyorum. Bu yaşta biraz daha vites küçültmekte fayda var” diye yanıt verdi.

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        ESKİ TEOMAN, SAAT 6'DA YATARDI. YENİ TEOMAN, 6'DA KALKIYOR"

        Teoman, çapkınlık yıllarının hatırlatılması üzerine gülerek; “Ben de o yılları hatırlıyorum. Şimdi düşününce komik geliyor. Şimdiki hayatımla karşılaştırılınca… Sabah 6’da kalktım, evde spor yaptım, dışarıya çıktım... Eski Teoman 6’da yatardı yeni Teoman 6’da kalkıyor. O yıllardaki gibi yaşamıyorum” İfadelerini kullandı.

        Zeyno isimli 11 yaşında bir kızı olan Teoman, “Baba Teoman nasıl biri?” şeklindeki soruya şöyle cevap verdi; “Benim tek rolüm o değil aslında. Benim yaşımda olunca insan, annesine oğul oluyor, bir çocuk gibi bakıyor. Çocuğuna bir baba gibi bakıyor. 'Aile adamı' diyemeyiz bana... Ben hala rock’n Teoman’ım. Başka rollerimde var artık. Şirketimin başındayım. Konserlerime özen gösteriyorum. Açıkçası eskiden pek özen göstermezdim. Artık hem bir iş adamısın hem bir aile reisisin. Benim alışık olmadığım farklı sorumluluklar yüklendim. Tam başardığımı söyleyemem ama halletmeye çalışıyorum.”

        "ÇOK TAKINTIM VAR"

        Yıllardır konserlerinde kablolu mikrofon kullanan Teoman, bunun nedeninin sorulması üzerine “Diğer telsiz mikrofonlardan çok rahatsız oluyorum. Bir elimin o kabloyu kavraması gerekiyor. Alışkanlık aslında...” Açıklamasında bulundu. Teoman; “Bilmediğimiz başka takıntılarınız var mı?” sorusuna “Ben de takıntı çok. Takıntılı biriyimdir. Bir sürü konuda. Nerede oturacağımı seçerim. Bir restoranda yuvarlak masaya oturmayı sevmem. Bir sürü uyduruk uyduruk şeyim var” diye yanıt verdi. Ünlü rock’çı “Kişilere takar mısınız?” sorusunu ise “Benim insanlarla derdim yok. Kendime nefret özürlü diyorum. Kelek atanlardan bile nefret edemiyorum” şeklinde cevap verdi

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