Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Tenet filmi konusu nedir? Tenet filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Tenet filmi konusu nedir? Tenet filminin oyuncuları kimler?

        Tenet filmi 3 Temmuz Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu, sinema tarihine damga vurmuş, Prestige, Batman, Inception ve Interstellar gibi filmleriyle tanınan usta yönetmen Chiristopher Nolan üstlenmektedir. Filmi kaçıranlar için Tenet filminin konusu ve oyucu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Tenet filmi hakkında tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tenet filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ve Kenneth Branagh’ın üstlendiği film 2020 yılında gösterime girdi. Peki, "Tenet filmi konusu nedir? Tenet filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Tenet filminin konusu ve oyucu kadrosu...

        • 2

          TENET FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.

        • 3

          TENET FİLMİ OYUNCU KADROSU

          John David Washington

          Robert Pattinson

          Elizabeth Debicki

          Dimple Kapadia

          Aaron Taylor-Johnson

          Clémence Poésy

          Michael Caine

          Kenneth Branagh

          Himesh Patel

          Denzil Smith

          Martin Donovan

        • 4

          TENET FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

          Tenet, Christopher Nolan’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı; başrollerini John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ve Kenneth Branagh’ın paylaştığı Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ortak yapımı casus filmi. İlk kez 26 Ağustos 2020'de dünya genelinde 70 farklı ülkede vizyona girdi. Tenet, yayınlandığı ilk hafta sonunda 53 milyon dolar hasılat ederek önemli bir başarıya imza attı.

        Zamlı memur maaşı ödeme tarihi
        Zamlı memur maaşı ödeme tarihi
        Üç kaleme ÖTV zammı!
        Üç kaleme ÖTV zammı!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Yeni adresi belli oldu!
        Yeni adresi belli oldu!
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        Habertürk Anasayfa