Tenet filmi konusu nedir? Tenet filminin oyuncuları kimler?
Tenet filmi 3 Temmuz Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu, sinema tarihine damga vurmuş, Prestige, Batman, Inception ve Interstellar gibi filmleriyle tanınan usta yönetmen Chiristopher Nolan üstlenmektedir. Filmi kaçıranlar için Tenet filminin konusu ve oyucu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Tenet filmi hakkında tüm merak edilenler...
- 1
Tenet filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ve Kenneth Branagh’ın üstlendiği film 2020 yılında gösterime girdi. Peki, "Tenet filmi konusu nedir? Tenet filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Tenet filminin konusu ve oyucu kadrosu...
- 2
TENET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.
- 3
TENET FİLMİ OYUNCU KADROSU
John David Washington
Robert Pattinson
Elizabeth Debicki
Dimple Kapadia
Aaron Taylor-Johnson
Clémence Poésy
Michael Caine
Kenneth Branagh
Himesh Patel
Denzil Smith
Martin Donovan
-
- 4
TENET FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Tenet, Christopher Nolan’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı; başrollerini John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ve Kenneth Branagh’ın paylaştığı Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ortak yapımı casus filmi. İlk kez 26 Ağustos 2020'de dünya genelinde 70 farklı ülkede vizyona girdi. Tenet, yayınlandığı ilk hafta sonunda 53 milyon dolar hasılat ederek önemli bir başarıya imza attı.