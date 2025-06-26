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        Haberler Bilgi Ekonomi Temmuz ayında temettü dağıtacak firmaların listesi ile hangi şirket kaç TL temettü verecek, ne zaman?

        Temmuz ayında 21 şirket temettü veriyor: 2025 Temmuz temettü takvimi belli oldu

        2025 yılı Temmuz ayına ait temettü takvimi yatırımcıların gündeminde yerini aldı. Açıklanan takvime göre Temmuz ayı boyunca toplamda 21 şirket, farklı tutarlarda hisse başına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Hisse senedi yatırımlarını temettü gelirine göre şekillendiren yatırımcılar için bu takvim büyük önem taşıyor. İşte, temettü beklentisiyle piyasaları yakından izleyen yatırımcılar için 2025 Temmuz temettü takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:51
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        • 1

          Borsada temettü ödemeleri Temmuz ayında da hız kesmeden sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği temettü takvimine göre, bu ay 21 şirket daha hissedarlarına kâr payı dağıtma kararı aldı. Açıklanan verilere göre, Temmuz ayında ödenecek temettüler hisse başına 0,0069 TL ile 77,3034 TL arasında değişiklik gösteriyor. İşte, hisse bazlı temettü beklentilerinin şekillendiği 2025 Temmuz temettü takvimi ve detaylar...

        • 2

          2025 TEMMUZ TEMETTÜ TAKVİMİ

          Şirket adı: Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: LILAK

          Temettü tutarı: 1,2750 TL

          Tarihi: 01.07.2025

          Şirket adı: Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: YAPRK

          Temettü tutarı: 0,3400 TL

          Tarihi: 01.07.2025

        • 3

          Şirket adı: Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: MHRGY

          Temettü tutarı: 0,0500 TL

          Tarihi: 01.07.2025

          Şirket adı: Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: KCAER

          Temettü tutarı: 0,0732 TL

          Tarihi: 02.07.2025

        • 4

          Şirket adı: İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

          BIST kodu: ISDMR

          Temettü tutarı: 0,2125 TL

          Tarihi: 04.07.2025

          Şirket adı: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

          BIST kodu: EREGL

          Temettü tutarı: 0,2125 TL

          Tarihi: 04.07.2025

        • 5

          Şirket adı: Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.

          BIST kodu: KONTR

          Temettü tutarı: 0,0262 TL

          Tarihi: 08.07.2025

          Şirket adı: Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: BOBET

          Temettü tutarı: 0,1700 TL

          Tarihi: 08.07.2025

        • 6

          Şirket adı: DO & CO Aktiengesellschaft

          BIST kodu: DOCO

          Temettü tutarı: 77,3034 TL

          Tarihi: 14.07.2025

          Şirket adı: Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.

          BIST kodu: KLSYN

          Temettü tutarı: 0,1020 TL

          Tarihi: 14.07.2025

        • 7

          Şirket adı: Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: GENTS

          Temettü tutarı: 0,1275 TL

          Tarihi: 16.07.2025

          Şirket adı: Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: BASGZ

          Temettü tutarı: 1,7000 TL

          Tarihi: 18.07.2025

        • 8

          Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

          BIST kodu: AYEN

          Temettü tutarı: 0,2119 TL

          Tarihi: 21.07.2025

          Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

          BIST kodu: ESCAR

          Temettü tutarı: 0,1020 TL

          Tarihi: 22.07.2025

        • 9

          Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: ALKLC

          Temettü tutarı: 0,0069 TL

          Tarihi: 22.07.2025

          Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: PAGYO

          Temettü tutarı: 0,6622 TL

          Tarihi: 23.07.2025

        • 10

          Şirket adı: Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: VESBE

          Temettü tutarı: 0,0373 TL

          Tarihi: 24.07.2025

          Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: AVPGY

          Temettü tutarı: 1,5000 TL

          Tarihi: 25.07.2025

        • 11

          Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          BIST kodu: OSMEN

          Temettü tutarı: 0,0500 TL

          Tarihi: 29.07.2025

          Şirket adı: (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: BIGCH

          Temettü tutarı: 0,6196 TL

          Tarihi: 31.07.2025

          Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: SANFM

          Temettü tutarı: 0,0425 TL

          Tarihi: 31.07.2025

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