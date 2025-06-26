Borsada temettü ödemeleri Temmuz ayında da hız kesmeden sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği temettü takvimine göre, bu ay 21 şirket daha hissedarlarına kâr payı dağıtma kararı aldı. Açıklanan verilere göre, Temmuz ayında ödenecek temettüler hisse başına 0,0069 TL ile 77,3034 TL arasında değişiklik gösteriyor. İşte, hisse bazlı temettü beklentilerinin şekillendiği 2025 Temmuz temettü takvimi ve detaylar...