Temmuz 2025 itibarıyla Borsa İstanbul’da temettü verimi yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor. Güncel temettü takvimine göre bu ay 20’nin üzerinde şirket, yatırımcılarına kâr payı ödemesi gerçekleştirecek. Hisse başına temettü miktarları ise 0,007 TL’den başlayıp 77 TL’ye kadar kadar çıkabiliyor. Pasif gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar, açıklanan rakamlar doğrultusunda portföylerini yeniden şekillendiriyor. İşte Temmuz 2025 döneminde temettü dağıtacak şirketler ve öne çıkan ödeme detayları…