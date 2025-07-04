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        Haberler Gündem Temmuz ayında bir kentte kar sürprizi | son dakika haberi

        Temmuz ayında bir kentte kar sürprizi!

        Bayburt'un, 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları'nın zirvelerine kar yağdı. Yüksek kesimli tepeler ve dağlar beyaza bürünürken, şehir merkezinde de aralıklarla sağanak yağış etkili oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:44 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:46
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        Temmuz ayında bir kentte kar sürprizi!
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        Yaz mevsiminin bir türlü yaşanmadığı Bayburt'ta, gece saatlerinde hava sıcaklıkları bir hayli düşüyor. Özellikle Soğanlı Dağı'nın zirveleri kar ve yoğun sisle kaplandı.

        "YAZI GÖRMEDEN KIŞIMIZ GELDİ"

        İHA'daki habere göre bölgede yaşayan vatandaşlar, yaz ortasında gördükleri kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıldıray Ata isimli bir vatandaş, "4 Temmuz Cuma, anlık Bayburt Soğanlı Dağları. Burası Bayburt, kar da yağar. Yazı görmeden kışımız geri geldi" diyerek, karın yağdığı dağları cep telefonuyla kayda aldı.

        EN DÜŞÜK SICAKLIK 2.2 DERECE OLACAK

        Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde gün içerisinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bununla birlikte, Bayburt'ta en düşük sıcaklık 2.2 dereceyle 2 bin 300 rakımlı Kavlatan köyünde, en yüksek sıcaklık ise 10.7 dereceyle Aydıntepe ilçesinde ölçüldü.

        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
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