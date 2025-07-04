Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas, Kayseri, Kastamonu, Karabük, Sinop, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatı kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulundu.

Meteoroloji tarafından 16 ilimiz için "sarı", Giresun ve Ordu için "turuncu" alarm verilerek, fırtına (F) ve sağanak (S) uyarısında bulunuldu. İşte alarm verilen o kentlerimiz: "Adana (F), Adıyaman (F), Artvin (S), Erzurum (S), Giresun (S), Mersin (F), Kars (S), Kayseri (F), Malatya (F), K.Maraş (F), Niğde (F), Ordu (S), Rize (S), Samsun (S), Sivas (F), Trabzon (S), Bayburt (S) ve Ardahan (S).

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 26, Az bulutlu ve açık

BURSA: 32, Az bulutlu ve açık

BALIKESİR: 32, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 36, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 27, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 39, Az bulutlu ve açık

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

ISPARTA: 30, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 26, Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 26, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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AMASYA: 25, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

RİZE: 23, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

SAMSUN: 24, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

TRABZON: 22, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

KARS: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 30, Parçalı ve az bulutlu

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VAN: 24, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 31, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık