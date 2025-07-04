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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: 18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün; Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İç Anadolu'da sağanak bekleniyor. Yağışla birlikte birçok kentte, fırtına da etkili olacak. Rüzgar, orman yangınlarının peş peşe yaşandığı şu günlerde Marmara ve Kuzey Ege'de kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulundu. "Sarı" alarm verilen 16 ilimiz ve "Turuncu" uyarıda bulunulan 2 kentimiz şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 07:17 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:45
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        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas, Kayseri, Kastamonu, Karabük, Sinop, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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        BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

        Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR MARMARA VE KIYI EGE'DE KUVVETLİ

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatı kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        16 KENT İÇİN "SARI" 2 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM

        Meteoroloji tarafından 16 ilimiz için "sarı", Giresun ve Ordu için "turuncu" alarm verilerek, fırtına (F) ve sağanak (S) uyarısında bulunuldu. İşte alarm verilen o kentlerimiz: "Adana (F), Adıyaman (F), Artvin (S), Erzurum (S), Giresun (S), Mersin (F), Kars (S), Kayseri (F), Malatya (F), K.Maraş (F), Niğde (F), Ordu (S), Rize (S), Samsun (S), Sivas (F), Trabzon (S), Bayburt (S) ve Ardahan (S).

        GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK ARTACAK

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulundu.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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        ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 26, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 32, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 32, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 36, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 27, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 36, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 39, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 30, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 26, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        AMASYA: 25, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        RİZE: 23, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        SAMSUN: 24, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        TRABZON: 22, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        KARS: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 30, Parçalı ve az bulutlu

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        VAN: 24, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 31, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık

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