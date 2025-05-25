4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli aylıkları ve memur maaşlarında enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak gerçekleşti.

Memur maaşlarında ise enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu. Mayıs ve haziran ayında enflasyon sıfır olsa bile memur maaşlarında yüzde 12,29 oranında zam yapılacak.