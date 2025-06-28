2025 Temmuz ayına ilişkin temettü ödemeleri, yatırımcıların radarındaki yerini koruyor. Yayınlanan güncel temettü takvimine göre, bu ay içerisinde 21 şirket farklı oranlarda kâr payı dağıtımı yapacak. Hisse başına temettü geliri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için söz konusu ödemeler, portföy stratejilerini belirlemede kritik bir rol oynuyor. Temettü verimliliğine odaklanan yatırımcılar, açıklanan tarihlere ve ödeme tutarlarına büyük ilgi gösteriyor. İşte, temettü yatırımcısının dikkatle takip ettiği 2025 Temmuz ayı temettü takvimi ve öne çıkan detaylar...