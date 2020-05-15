Temizlik Benim İşim birinci kim oldu?

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buldu. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 15 MAYIS

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Bugün haftanın son yarışmacısı Cansu'nun yaptığı son temizliğin ardından verilen puanlarla birinci belli oldu.

PUAN DURUMU

Deniz ve Cansu haftanın sonuncusu oldular.

Songül haftanın üçüncüsü oldu.

Hilal haftanın ikincisi oldu.

Nilgün haftanın birincisi oldu.

Nilgün bugüne kadar Kadir Ezildi'den ilk kez 10 puan olan yarışmacı oldu. Böylece Nilgün haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi oldu.