Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Temel İçgüdü' filmi yeniden çekiliyor

        'Temel İçgüdü' filmi yeniden çekiliyor

        Bir dönemin fenomeni haline gelen 'Temel İçgüdü' filmi yeniden çekilecek. Sharon Stone'un filme dönebileceği konuşuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 17:36 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden çekiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amazon Stüdyoları, 1992 yapımı erotik gerilim filmi 'Temel İçgüdü'nün (Basic Instinct) henüz adı belli olmayan yeniden yayın haklarını satın aldı. Yeniden çevrilecek filmin senaryosunu, orijinal filmin yazarı Joe Eszter kaleme alacak.

        Paul Verhoeven'in yönettiği, başrollerinde Michael Douglas ve Sharon Stone'un oynadığı 'Temel İçgüdü', dünya çapında 350 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek kültürel bir fenomen haline geldi ve gişe rekorları kırdı.

        REKLAM

        Filmde, San Francisco polisi cinayet masasından dedektif Nick Curran, bir cinayet dosyasını araştırırken davanın şüphelisi olan Catherine Trammel’le yakınlaşır. Cinsellik konusunda son derece serbest davranan yazar Catherine, son kitabında Nick’in davasındaki cinayetin bir benzerini detaylı şekilde anlatmıştır. Catherine, çekiciliğiyle Nick’i etkisi altına alır ve ikili ihtiras dolu bir ilişkinin içine sürüklenirler.

        'Temel İçgüdü' gösterildiği dönemde kurgusu ve müzikleriyle Oscar adaylığı kazanmıştı.

        Yeni filmin başrol oyuncularının kim olacağı henüz bilinmese de bazı yayınlar Sharon Stone'un geri dönebileceğini yazdı. Ancak filmde rol almasıyla ilgili Stone cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #temel içgüdü
        #sharon stone
        #Michael Douglas

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Habertürk Anasayfa