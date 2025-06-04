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        Haberler Gündem Güncel Teknede patlama! Yaralılar var! | Son dakika haberleri

        Teknede patlama! Yaralılar var!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinaya yanaşan bir teknede patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralanırken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:42 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:42
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        Teknede patlama! Yaralılar var!
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için marinaya yaklaşan teknede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Bodrum Marina'ya saat 09.30 sıralarında yakıt ikmali için yaklaşan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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