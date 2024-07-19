Askerlik dönüşü inşaat mühendisliğini bırakıp ticarete atılan Ali Bahar, babası İbrahim Bahar’ın geçmişte uğraştığı tavukçuluk, süt ürünleri ve soğutulmuş diğer et ürünleri sektöründe iş hayatına başladı.

Ali Bahar, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde, beyaz et, kırmızı et, hindi eti ve süt ürünleri ile ilgili 1200 ton kapasiteli, 12.500 m2 kapalı alanda faaliyet gösteren bir şirket kurdu. Ayrıca Altınova’da 3000 m2 büyüklüğünde bir süt tesisi, yine Organize Sanayi Bölgesi'nde köfte ve döner üretim fabrikası, Bahar Hindi, Bahar Süt Ürünleri, Danone, Polonez, Ülker İçim ve ithal peynir dağıtımını içeren bir dağıtım şirketine de sahip oldu.