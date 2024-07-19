Tekne kazası geçirmişti: ATSO Başkanı Ali Bahar hayatını kaybetti! Ali Bahar kimdir? Hayatı ve biyografisi!
Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanı Ali Bahar'dan üzen haber geldi. Bahar'ın ölümünün ardından hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. İşte detaylar...
- 1
Antalya'da geçirdiği tekne kazası sonucu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar hayatını kaybetti. Bahar'ın acı haberinin ardından hayatı ve biyografisine dair detaylar gündemdeki yerini aldı. İşte, Ali Bahar'ın hayatına dair merak edilenler...
- 2
ATSO BAŞKANI ALİ BAHAR KİMDİR?
1969 doğumlu Ali Bahar, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversiteden Pedagojik Formasyon Eğitimi diploması da aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, Antalya merkezli bir firmanın Karaburun’daki otel inşaatında saha mühendisi olarak çalışmaya başladı ve ardından şantiye şefi olarak görev yaptı. Daha sonra vatani görevini yerine getirmek üzere Diyarbakır’a gitti.
- 3
Askerlik dönüşü inşaat mühendisliğini bırakıp ticarete atılan Ali Bahar, babası İbrahim Bahar’ın geçmişte uğraştığı tavukçuluk, süt ürünleri ve soğutulmuş diğer et ürünleri sektöründe iş hayatına başladı.
Ali Bahar, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde, beyaz et, kırmızı et, hindi eti ve süt ürünleri ile ilgili 1200 ton kapasiteli, 12.500 m2 kapalı alanda faaliyet gösteren bir şirket kurdu. Ayrıca Altınova’da 3000 m2 büyüklüğünde bir süt tesisi, yine Organize Sanayi Bölgesi'nde köfte ve döner üretim fabrikası, Bahar Hindi, Bahar Süt Ürünleri, Danone, Polonez, Ülker İçim ve ithal peynir dağıtımını içeren bir dağıtım şirketine de sahip oldu.
-
- 4
Ali Bahar, Bahar Gıda Grup, Bahar Gıda, Bah-Et, BHR Süt Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Tüm bunların yanı sıra Antalya Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyeliği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerini sürdürüyordu.