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        Haberler Gündem Güncel Tekne alabora oldu, 4 kardeşten 1’i öldü | Son dakika haberleri

        Tekne alabora oldu, 4 kardeşten 1’i öldü

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü'nde alabora olan teknedeki 4 kardeşten biri hayatını kaybetti, biri tedaviye alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 01:30 Güncelleme: 26.05.2025 - 01:30
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        Tekne alabora oldu, 4 kardeşten 1'i öldü
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        4 kardeş Savcılıkurutlu köyü bölgesinden gümüş balığı tutmak için tekneyle baraj gölüne açıldı.

        Balıkların tekneye yüklendiği sırada tekne alabora oldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kardeşlerden İsa Laçin (40) boğuldu, Sezer (24), Soner (30) ve Uğur Laçin (35) kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı.

        Solunum sıkıntısı yaşayan Sezer Laçin, Kaman Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Soner ve Uğur Laçinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        İsa Laçin’in cenazesi Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de Kaman Devlet Hastanesine gelerek, olay hakkında bilgi aldı.

        BALIK AVINA ÇIKMIŞLARDI

        Laçin ailesine başsağlığı dileyen Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

        "Savcılıkurutlu köyüne kayıtlı 4 kardeş İsa Reis adlı tekneyle Hirfanlı Baraj Gölü’ne gümüş balığı avına çıkıyorlar, lisanslı balıkçılar. Balıkçılar kooperatifine kayıtlılar. Balığın tekneye yüklenmesi sırasında tekne alabora oluyor. Maalesef kardeşlerden en büyüğü olan tekne de adına kayıtlı bulunan İsa Laçin üstündeki ekipmanlarla birlikte uzun süre su altında kalıyor. Diğer kardeşler kıyıya kendi imkanlarıyla çıkıyorlar fakat İsa Laçini hemen çıkarmak mümkün olmuyor ve kaybediyoruz. 4 kardeşten biri vefat ediyor. Bir vatandaşımız da şu an tedavi altında."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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