İHA

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ekiplerince koronavirüsüne yönelik asılsız paylaşım yapanlara göz açtırmıyor.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada Merkezi İlçe Süleymanpaşa’da ve Malkara İlçesinde 2 şahsın korona virüsüne yönelik asılsız paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Polis ekiplerince yapılan araştırmada ‘Halk arasında korku ve panik oluşturmak’ suçundan 2 şahıs gözaltına alındı.

Şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.