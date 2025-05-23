Tekirdağ Müzesi'ndeki Kybele heykeli ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde yer alan tarih öncesi dönemde bolluğun ve bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele'nin heykeli ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Müzede 24 bin 266 eser yer alıyor, Kybele heykeli "Trak Ana Tanrıçanın İzleri" sergisi kapsamında cam vitrinin içinde sergileniyor.

Müze Müdürü Abdulgani Tarkan, geçen yıl yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turistin müzeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Kybele heykelinin ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken eserlerden biri olduğunu aktaran Tarkan, müzeyi gezenlerin Kybele heykelini hayranlıkla incelediğini belirtti.

"KYBELE'NİN DOĞA ÜZERİNDEKİ HAKİMİYETİ SİMGELENİYOR"

Müze Uzmanı Levşa Erdem de heykelin Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde 4 yıl önce yapılan kazı çalışmalarında bulunduğunu ifade etti.

Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde 2000 yılından bu yana ana tanrıçanın Trakya'daki izlerinin sürüldüğünü aktaran Erdem, "Kazılarda, Hera'ya adanmış bir tapınak içerisinde çok sayıda ana tanrıça heykelciği bulunmuştur" dedi.

Erdem, antik kentten tarihe ışık tutan önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını dile getirdi.

Ziyaretçilerin ana tanrıçanın gücünü ilgi çekici bulduğunu vurgulayan Erdem, "Bunlardan biri ana tanrıça Kybele'nin oturduğu taht üzerinde sağında ve solunda aslan figürleri bulunan heykel. Kybele'nin daha önceki dönemlerde yırtıcı kuşlar ve aslanla betimlendiği biliniyor. Bu da onun aslında doğaya hükmettiğini göstermek için yapılmış betimlemeler. Bulunan eserde aslında bunu görüyoruz. Kybele'nin doğa üzerindeki hakimiyeti simgeleniyor. Tanrı krala bu gücü veren ana tanrıça olduğunu ifade ediyor" diye konuştu.

Müzeyi ziyaret eden Özlem Arın da Kybele heykelinin oldukça güzel göründüğü ve ilgi çekici olduğunu söyledi.