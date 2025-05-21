Tekirdağ'da öğrencilere Hayrabolu tatlısı dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

NKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Hamide Salha ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük öğrencilere Hayrabolu tatlısı dağıttı.

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Karaküçük, AA muhabirine, Hayrabolu tatlısının geleneksel, damaklara hitap eden bir tatlı olduğunu söyledi.

Türk mutfağının eşsiz lezzetlere sahip olduğunu aktaran Karaküçük, coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısını farklı illerden gelen binlerce üniversite öğrencisiyle buluşturduklarını belirtti.

Türk mutfağının lezzetlerini tanıttıklarını belirten Karaküçük, "Türk Mutfağı Haftası'nı bu güzel etkinlikle başlatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimizin coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısını üniversite öğrencilerimize ikram ettik. Şehrimizin lezzetlerini hafta kapsamında tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Salha ise üniversite olarak kentin önemli lezzetlerinin tanıtımına katkıda bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.