Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da arıtma tesislerine "müsilaj" denetimi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da atık su arıtma tesislerine "müsilaj" denetimi

        Marmara Denizi'nde görülmeye başlayan müsilaj nedeniyle Tekirdağ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, atık su arıtma tesislerinde denetimlerde bulunup, numune aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:59 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da arıtma tesislerine "müsilaj" denetimi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Marmara Denizi'nde yeniden görülmeye başlayan müsilajla ilgili Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, atık sularda denetimlerde bulundu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Marmara Denizi'nde tespit edilen müsilaj oluşumları neticesinde Marmara Denizi'ne kıyı olan 7 ilde eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca başlatılan çevre denetimleri kapsamında; Tekirdağ ilimizde Marmara Denizi'ne atık su deşarjı bulunan Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait kentsel atık su arıtma tesisleri, organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri ile münferit sanayi ve evsel atık su arıtma tesislerinde, 6 Ocak 2025 tarihi itibariyle denetimler başlatılmış ve toplam 33 adet tesis denetlenerek 29 adet atık su numunesi alınarak analize gönderilmişti.

        Bunun yanında ilimizdeki derelerden Marmara Denizi'ne ulaşan kirlilik yükünün tespiti amacıyla 3 noktadan bakanlığımız çevre referans laboratuvarına ait mobil su ve atık su analiz laboratuvarı tarafından su numuneleri alınmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #tekirdağ haberleri
        #müsilaj
        #atık su arıtma tesisi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Habertürk Anasayfa