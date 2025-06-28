Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayına ilişkin faiz kararının sabit tutulmasının ardından, piyasalarda gözler Temmuz ayında yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Son toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmeyen TCMB, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 49, borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5 seviyesinde sabit bıraktı. Şimdi ise yatırımcılar ve ekonomistler, Temmuz ayında açıklanacak yeni faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, Merkez Bankası Temmuz PPK toplantısını ne zaman yapacak? İşte, 2025 yılına ait güncel toplantı takvimi ve detaylar...